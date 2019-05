Audi Hockey League – Deux partages dans Herakles-Beerschot et Dragons-Léo en demi-finales aller des play-offs

Tout reste à jouer dimanche prochain lors des manches retour du dernier carré de l’Audi Hockey League, le championnat de Belgique messieurs de hockey. Dimanche, en demi-finales aller, l’Herakles a en effet partagé l’enjeu (3-3) avec son homologue anversois du Beerschot, tandis que le Dragons, champion sortant, en a fait de même contre le Léopold (2-2). Les duels retour auront lieu dimanche à Kontich et Uccle à partir de 15h00. Dans la première demi-finale, l’Herakles a rapidement été mené 0-1 dans son derby anversois face au Beerschot après un but d’entrée de Nick Catlin. Les Ours doublèrent leur avance grâce à Lucas Rossi en début de deuxième mi-temps, un avantage toutefois rapidement contré par Stephen Jennes 4 minutes plus tard. Andy Bull eut beau remettre les visiteurs dirigés par John Goldberg sur le velours en fin de troisième quart-temps, Amaury Keusters et Nick Haig renversèrent une situation compromise en dernière période, laissant les deux équipes dos-à-dos avant la manche retour à Kontich.

Tombeur du champion d’Europe des Waterloo Ducks en quarts de finale, le Dragons a lui aussi laissé échapper une avance de deux buts dans le dernier quart-temps face au Léopold. Les défenses respectives sont sorties gagnantes face aux attaquants adverses en première mi-temps à Brasschaat. Les hommes de Robin Geens prirent l’initiative dans le 3e quart, avec trois nouveaux pc à leur compte, mais ce fut Florent Van Aubel qui fut le premier à trouver l’ouverture d’une reprise instinctive en hauteur face à Romain Henet, son 11e but de la saison. Tommy Willems accentua l’avance des Anversois en début de dernière période, mais les champions en titre payèrent ensuite deux exclusions momentanées. Manu Brunet, d’une reprise en smasch sur rebond de pc, et Nicolas Poncelet, d’un tir de revers, permirent ainsi au ‘Great Old’ de revenir à la hauteur du Dragons, laissant là aussi l’incertitude régner avant le duel retour.

Les manches retour des demi-finales sont programmés dimanche à partir de 15h00, tandis que les finales auront lieu les samedi 11 et dimanche 12 mai, dans les installations de l’Herakles, à Lierre.

Source: Belga