L’hommage de Nikos à Grégory Lemarchal 12 ans après

– Grégory a laissé sa marque dans le cœur de millions de gens, et dans le combat contre la mucoviscidose. Nous pensons à lui, et à ceux qui luttent contre cette maladie. #associationgregorylemarchal @asso_gregorylemarchal #mobilisation #12ans #30avril2007 #NeJamaisOublier #NeJamaisBaisserLesBras #EnsembleOnEstPlusFort🙏🏻 #LeCombatContinue.