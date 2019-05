Le FC Malines s’offre la Coupe de Belgique

Le FC Malines a remporté la finale de la Coupe de Belgique de football, mercredi après-midi au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Le club champion de D1B a battu La Gantoise sur le score de 1-2 et devient le second club de deuxième division à soulever le trophée après le RRC Tournaisien en 1956.

La première mi-temps, animée, a vu La Gantoise ouvrir le score via Jean-Luc Dompé (32e) et Malines lui répondre dans la foulée grâce à Nikola Storm (38e).

En seconde période, le but victorieux est venu sur coup franc. Le défenseur colombien German Mera a propulsé une tête croisée dans les filets de Thomas Kaminski (62e). Malgré de nombreuses occasions dans la dernière demi-heure, les Buffalos ne sont pas parvenus à revenir au score.

C’est la deuxième fois que Malines remporte la Coupe de Belgique après celle acquise en 1987. Le ’Kavé’ a également perdu quatre finales (1967, 1991, 1992 et 2009).

Quant à La Gantoise, elle reste donc à trois sacres (1964, 1984 et 2010) et deux finales perdues (2008 et 2019).

Le record de victoires appartient toujours au Club Bruges (11 victoires) devant Anderlecht (9) et le Standard de Liège (8), vainqueur en 2018.