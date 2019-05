Des sons d’une prison syrienne en compétition pour le Turner Prize

Qu’entend-on à travers les murs de la prison Saydnaya, en Syrie? Avec son installation sonore, l’artiste jordanien Lawrence Abu Hamdan fait partie des quatre finalistes du prix Turner, prestigieuse récompense britannique d’art contemporain.

Lawrence Abu Hamdan a utilisé des « effets sonores pour aider six survivants » de la prison syrienne de haute sécurité Saydnaya « à se souvenir et cartographier l’architecture inconnue de la prison », ont expliqué les juges du prix Turner.

Dans cette prison, quelque 13.000 personnes ont été pendues entre 2011 et 2015 par le régime syrien selon Amnesty International.

L’artiste, né en Jordanie et basé à Beyrouth, est particulièrement sensible à l’impact des murs sur notre perception du réel et sur notre mémoire des événements.

Dans une autre de ses oeuvres, une vidéo d’une vingtaine minutes aussi saluée par le jury, il a construit un grand récit judiciaire fondé sur des interviews de personnes témoins de méfaits non pas visuellement, mais par l’ouïe, en entendant ce qui se passait de l’autre côté du mur.

Parmi les trois autres finalistes figure la Londonienne Helen Cammock pour sa vidéo célébrant le rôle des femmes dans le mouvement pour les droits civiques en 1968 à Londonderry, en Irlande du Nord.

Le Colombien Oscar Murillo, basé à Londres, a été nominé pour sa capacité à « repousser les barrières des matériaux » en incorporant « peinture, dessin, performance, son et sculpture » dans son oeuvre qui rend compte «des retombées sociales de la mondialisation», détaille le jury.

Enfin, la Londonienne Tai Shani a été sélectionnée pour sa performance théâtrale dans laquelle elle dresse l’allégorie d’une cité de femmes, en adaptant le livre féministe « La cité des dames » de Christine de Pizan et parvient à « combiner textes historiques et problèmes contemporains ».

Les oeuvres des quatre finalistes seront exposées à la galerie Turner Contemporary, dans la ville de Margate, dans le sud-est de l’Angleterre, du 28 septembre au 12 janvier 2020.

Le lauréat du prix sera annoncé le 3 décembre 2019 et remportera une somme de 25.000 livres (29.000 euros), tandis que chaque autre finaliste touchera 5.000 livres (5.800 euros).