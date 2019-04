USA: le violeur d’une adolescente de 14 ans échappe à la prison

Un ancien chauffeur de bus new-yorkais de 26 ans qui avait reconnu avoir violé une adolescente de 14 ans a été condamné la semaine dernière à une période de 10 ans de probation par un tribunal de Jefferson County. Le voir échapper à la prison provoque l’indignation d’une partie de la population, rapportaient lundi soir différents médias américains. Le 21 février dernier, l’homme avait plaidé coupable de viol au 3e degré (degré le plus « léger » aux Etats-Unis). Un tel crime est puni par une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans de prison.

Le juge l’a finalement condamné à une période de probation de 10 ans et il devra être enregistré comme délinquant sexuel de premier niveau, considérant le risque de récidive comme faible.

Le ministère public avait requis une qualification de second niveau (risque modéré de récidive), mais le juge a estimé que, compte tenu du fait qu’il s’agissait de la première arrestation et qu’il n’y avait qu’une seule victime, le niveau un était plus approprié, d’après le Daily Times.

Selon la police d’Etat, l’homme a rencontré sa victime lorsqu’il était chauffeur de bus, mais le crime s’est déroulé à son domicile.

Il était également poursuivi pour comportement illégal envers un enfant et sa mise en danger, après qu’il avait servi de l’alcool à l’adolescente.

Depuis les faits, l’individu a été licencié de l’entreprise de transport qui l’employait.

Le juge lui a par ailleurs interdit de se trouver seul avec des mineurs de moins de 17 ans, tout en prévoyant des exceptions.

« J’aurais voulu qu’il écope d’une peine de prison pour le préjudice qu’il a causé à mon enfant », a réagi la mère de la victime sur 7 News. « Il a pris quelque chose de ma fille qui ne reviendra jamais et l’a amenée à se battre contre la dépression et l’anxiété. »

Source: Belga