USA: Deux morts lors d’une fusillade dans une université de Caroline du Nord

Deux personnes ont été tuées, et quatre blessées, dans une fusillade perpétrée dans une université de Caroline du Nord aux Etats-Unis mardi. L’établissement avait déclenché une alerte, priant les étudiants de rester à l’abri, rapporte l’agence Associated Press. L’université UNC Charlotte a été bouclée mardi après que des tirs ont été entendus. La fusillade aurait fait deux tués et quatre blessés, dont deux en état critique, ont confirmé les services d’urgence cités par AP. Un suspect a été appréhendé.

Les forces de l’ordre fouillent tous les bâtiments, précise l’université sur son compte Twitter.

Des images aériennes prises par des télévisions locales montraient des forces de l’ordre se dirigeant vers l’université, alors que d’autres témoignent d’étudiants courants sur les trottoirs du campus qui compte 30.000 élèves. Un concert était organisé mardi soir à l’université.

Quelques jours auparavant, dix enfants avaient été blessés à la chevrotine dans une école d’Atlanta, capitale de l’Etat de Géorgie.

Aux Etats-Unis, les incidents de se type en milieu scolaire sont récurrents. Le pays a commémoré samedi les 20 ans de la tuerie au lycée Columbine, dans le Colorado, où 12 élèves et un professeur avaient été tués par deux adolescents lourdement armés.

Source: Belga