Une isolation sonore prévue pour que les enfants restent enfermés au 127bis

C’est en isolant mieux les unités résidentielles à Steenokkerzeel contre les nuisances sonores des avions que le gouvernement compte se conformer à un arrêt du Conseil d’Etat et poursuivre l’enfermement des familles non documentées, rapporte De Standaard mardi. L’Office des étrangers enferme à nouveau depuis septembre dernier les familles sans papiers dans des unités résidentielles construites à cet effet dans le domaine du centre fermé 127bis à Steenokkerzeel, non loin de l’aéroport. Mais en début du mois, le Conseil d’Etat a suspendu certaines dispositions du décret gouvernemental régissant ce régime de détention.

Selon le Conseil, il n’est pas autorisé d’héberger de jeunes enfants à un endroit où ils peuvent être exposés à d’importantes nuisances sonores aériennes, sauf si c’est de courte durée. Or ce n’est pas le cas selon la Cour puisque les enfants peuvent être enfermés jusqu’à un mois dans le centre 127bis.

Après avoir évalué l’arrêt, la ministre chargée de l’Asile et de la Migration, Maggie De Block (Open Vld), et l’Office des étrangers souhaitent toujours s’en tenir à l’enfermement à Steenokkerzeel. « Un autre endroit pour les familles n’est pour le moment pas une option », a affirmé le porte-parole de l’Office, Geert De Vulder (DVZ).

Une adaptation des unités résidentielles est évaluée, dont des grilles de ventilation insonorisantes.

Source: Belga