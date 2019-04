« Rien n’indique qu’il y a eu abus sexuel » à Schaerbeek, informe le parquet de Bruxelles

Les premiers éléments d’enquête indiquent qu’il n’y a pas eu abus sexuel, a informé le parquet de Bruxelles, mardi en fin de matinée, concernant une fillette de quatre ans qui était revenue de l’école communale n°1 de Schaerbeek jeudi avec une blessures suspecte. La maman d’une fillette de quatre ans, inscrite à l’école communale n°1 de Schaerbeek, avait récupéré cette dernière jeudi après l’école et remarqué des saignements au niveau de ses parties intimes. La petite fille et ses parents avaient été pris en charge à l’hôpital Paul Brien à Schaerbeek, puis transférés au CHU Saint-Pierre à Bruxelles pour des examens plus poussés de l’enfant.

Une plainte avait ensuite été déposée par les parents de la mineure auprès de la police.

Source: Belga