Plus de 3.400 entreprises s’enregistrent pour la vente libre de médicaments

Plus de 3.400 entreprises se sont enregistrées auprès de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) afin de pouvoir vendre des médicaments. Parmi elles, il y a 2.259 firmes belges et des supermarchés, ressort-il d’un bilan de l’AFMPS. Les pharmaciens ont perdu le 7 février dernier le monopole qu’ils détenaient sur la vente de certains produits de santé, lesquels peuvent désormais également se retrouver dans les rayons d’un supermarché. Il s’agit d’une décision de la ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) qui espère ainsi voir les prix diminuer.

La nouvelle législation vaut pour tous les produits présentant un fonctionnement physique ou mécanique destiné à améliorer l’état de santé. Cela touche une large gamme de milliers de produits, notamment du matériel stérile (bandes, compresses, sondes), sprays rafraîchissants, baumes réchauffants, béquilles, chaises roulantes, lunettes, verres correcteurs. Les commerces désirant vendre des produits de santé doivent d’abord s’enregistrer auprès de l’AFMPS.

Au bout de quelques mois, l’AFMPS fait un premier bilan du nombre d’inscrits: 3.404 entreprises, dont 2.259 belges, plus toute une série de supermarchés dont Colruyt, Delhaize, Carrefour, Spar, Lidl et Aldi. Il s’agit de distributeurs, de fabricants et d’importateurs. Les entreprises étrangères sont le plus souvent néerlandaises, françaises ou allemandes.

Une fois enregistrées, les entreprises sont officiellement connues. « On peut ainsi mieux les contrôler », avance-t-on à l’AFMPS. « Les données enregistrées permettent de procéder à une analyse de risques. Les firmes fabriquant ou distribuant des produits présentant un plus grand risque pour la sécurité, tels les implants, peuvent dès lors être contrôlées de manière plus fréquente ».

Source: Belga