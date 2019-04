Philadelphie revient sur Toronto, Denver prend l’avantage

Philadelphie s’est imposé 89-94 à Toronto, lundi, dans le deuxième match des demi-finales de la Conférence Est du championnat nord-américain de basket (NBA), revenant à égalité une victoire partout. A l’Ouest, Denver a pris l’avantage contre Portland (121-113). A Toronto, Philadelphie a été porté par un excellent Jimmy Butler, auteur de 30 points, dont 12 dans le dernier quart-temps, 11 rebonds et 5 passes décisives. Les Sixers ont pris le large en première mi-temps (38-51) au cour de laquelle ils ont dominé leurs adversaires au rebond (12-32, 36-53 à la fin du match).

La fin de match a été haletante: emmenés par Kawhi Leonard (35 pts), Pascal Siakam (21) et Kyle Lowry (20), les Raptors sont revenus à un point (60-61) dans le troisième quart-temps avant de manquer six de leurs sept premiers lancers francs dans le dernier quart-temps. Philadelphie en a profité pour reprendre le large et égaliser dans la série avant de recevoir lors des deux prochaines rencontres, jeudi et dimanche.

Quarante-huit heures à peine après sa qualification héroïque contre San Antonio au 1er tour (4-3), Denver a réussi ses débuts en demi-finale contre Portland en s’imposant à domicile (121-113).

Les Nuggets ont pu compter sur un Nikola Jovic en grande forme, avec 37 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, alors qu’en face les 39 points de Damian Lillard n’ont pas suffi aux Blazers.

Les deux équipes sont restées au coude-à-coude en première période (58-55). Les Nuggets ont pris le large dans le troisième quart-temps (93-84) et ont conservé leur avantage jusqu’au bout grâce à Jokic et Jamal Murray (23 points).

Denver mène 1 victoire à 0 et jouera à domicile également lors de la deuxième rencontre mercredi.

