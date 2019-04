Minnen et Van Uytvanck avancent en quarts de finale du double à Rabat

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour les quarts de finale (2e tour) du tournoi de tennis WTA International de Rabat, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars. Le duo belge a battu la Burundaise Sada Nahimana et la Marocaine Lina Qostal 6-2, 6-3 au premier tour mardi. La rencontre a duré 59 minutes. En quarts de finale, Minnen et Van Uytvanck défieront la paire tête de série N.1 formée par les Espagnoles Maria Jose Martinez Sanchez et Sara Sorribes Tormo. Celles-ci ont battu 6-4, 6-4 l’Allemande Vivian Heisen et la Suédoise Johanna Larsson.

Van Uytvanck (WTA 52/N.8) est également engagée en simple où elle s’est qualifiée lundi pour le deuxième tour, en battant 6-4, 6-3 la Française Pauline Parmentier (WTA 69). Elle affrontera au 2e tour l’Américaine Varvara Lepchenko (WTA 149), qui a battu Tormo (WTA 75) 6-3, 6-3.

Il y a trois autres Belges en lice dans le tableau final de ce Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem, qu’Elise Mertens avait remporté l’an dernier. Mertens (WTA 18), tête de série N.1, sera opposée mardi à Kirsten Flipkens (WTA 59) au 1er tour.

Ysaline Bonaventure (WTA 122), qui s’est extirpée des qualifications lundi, a hérité de la Slovaque Magdalena Rybarikova (WTA 72) comme adversaire du 1er tour, programmé aussi mardi.

