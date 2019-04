Ligue des champions – Un Ajax effronté piège Tottenham en demi-finale aller, Vertonghen K.O après 30 minutes

L’Ajax Amsterdam est allé s’imposer 0-1 au Tottenham Hotspur Stadium face à Tottenham mardi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions. Grâce au but à l’extérieur de Donny van de Beek (15e), les Néerlandais ont donc pris un bel avantage en vue du match retour prévu mercredi prochain à Amsterdam. Présent au coup d’envoi, Jan Vertonghen a dû quitter la pelouse à la demi-heure de jeu suite à un choc aérien avec l’autre Diable Rouge Toby Alderweireld et le gardien de l’Ajax Andre Onana. Sonné et saignant du nez, Vertonghen a essayé de reprendre le match mais s’est vite rendu compte qu’il était incapable de se tenir debout. Il a regagné les vestiaires difficilement avec l’aide du staff des Spurs.

Avant cet épisode, le Diable Rouge avait fait de son mieux pour garder les siens dans le match. L’Ajax a en effet réalisé un excellent début de rencontre avec 20 minutes à haute intensité récompensées par le but de Donny van de Beek (15e).

Sans Vertonghen et privés de deux joueurs phare comme Harry Kane et Heung-Min Son, les Anglais ont étonnamment réagi en montrant progressivement plus de répondant. Ils ont d’abord équlibré les débats en fin de première période avant d’afficher plus de courage et de conviction en deuxième période.

Une attitude qui a inévitablement laissé plus d’espace à l’Ajax. Les hommes d’Erik Ten Hag ont failli en profiter à la 78e minute mais la frappe de David Neres s’est écrasée sur le poteau. Tout reste donc ouvert dans l’optique d’une qualification pour la finale de Madrid.

Mercredi, l’autre demi-finale opposera Barcelone à Liverpool au Camp Nou.

Source: Belga