L’ex-Premier ministre italien Berlusconi opéré avec succès à Milan

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi a subi une opération chirurgicale dans un hôpital de Milan mardi pour une obstruction intestinale, rapportent les médias italiens. L’intervention s’est déroulée avec succès et la figure politique italienne de 82 ans devrait quitter l’hôpital dans les prochains jours. « Merci à tous pour votre amour et les nombreux message. Je suis en bonne forme », a commenté Silvio Berlusconi sur Twitter mardi.

Il devait participer à un évènement dans le cadre de la campagne pour les élections européennes du mois de mai, mais les médecins l’en ont dissuadé.

La santé de l’ancien chef de gouvernement s’est dégradée au cours des dernières années avec une opération à coeur ouvert en 2016, et une autre intervention chirurgicale en mars dernier.

Source: Belga