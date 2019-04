Les différentes parties impliquées contestent le calendrier trop expéditif

La Commission des litiges d’appel de l’Union belge de football (URBSFA) a fixé mardi les délais du dossier disciplinaire concernant le possible match arrangé dans la lutte pour la relégation de la saison passée. A peine rendue publique, la procédure d’urgence a aussitôt été dénoncée par les parties impliquées. Les avocats du Kavé Malines et de quelques agents de joueurs réclament un procès équitable, ce que ne saurait selon eux garantir un calendrier aussi serré. « Le coordinateur de l’enquête a mis six mois pour établir son dossier », souligne ainsi Hugo Vandenberghe, l’avocat de l’inculpé Walter Mortelmans. « Et il faudrait maintenant que toute la procédure soit terminée dans un mois. Aucun délai ne peut affecter les droits de la défense. Il ne faut pas confondre l’essentiel avec le subsidiaire. Ni compromettre le déroulement équitable d’une procédure judiciaire pour des raisons d’urgence. On a bien compris que les enjeux sont très importants pour l’Union belge de football. Mais cela ne peut en aucun cas justifier des atteintes aux droits des accusés de bénéficier d’un procès en tous points équitable. Or on voit déjà que le principe de l’égalité des armes au niveau du temps de préparation accordé aux différentes parties est bafoué… »

Pour Malines, comme pour plusieurs avocats, le calendrier est intenable, compte tenu du grand nombre de personnes impliquées (vingt, dont quinze sont inculpées, ndlr). Entendre et interroger tous ces gens, avant les derniers plaidoyers annoncés pour le 28 mai, serait tout simplement impossible…

Les avocats contestent aussi le droit du parquet fédéral de juger une affaire qui fait simultanément l’objet d’investigations de la part de la justice pénale. Pour Maître Everaert, l’avocat de Malines, il faut tout simplement attendre la fin de la procédure en justice, et donc arrêter celle en cours à l’Union belge.

« C’est juste une question de bon sens dans le cadre des droits de la défense », souligne-t-il, en guise de réponse anticipée aux accusations de tentative de sabotage de la procédure.

Le procureur fédéral Kris Wagner a balayé tous ces arguments d’un revers de la main. « Maître Everaet a tout un bataillon d’avocats à son service dans son étude renommée. Il ne pourrait donc être pris au dépourvu par aucune procédure d’urgence », a-t-il en effet assuré dans une réplique peu appréciée par l’intéressé.

La Commission des litiges d’appel de l’Union belge de football (URBSFA) va maintenant examiner les requêtes, mais rappelle qu’elle doit aussi organiser en temps prévus les championnats de D1A et D1B. Elle estime que deux semaines doivent suffire aux parties pour établir leurs conclusions.

« Les quinze accusés devront en tout cas soumettre leur réponse écrite au siège fédéral le 16 mai au plus tard », a déclaré le président de la commission.

Source: Belga