Le directeur de la DGSE se félicite du succès de la série TV « Le Bureau des légendes »

La série télévisée « Le Bureau des légendes », qui raconte depuis quatre saisons les aventures d’un espion français incarné par Mathieu Kassovitz, a été pour la DGSE « un formidable vecteur d’influence, de réputation et de recrutement », se félicite le chef du service extérieur français de renseignement, Bernard Emié. Dans une rare interview au trimestriel Politique Internationale, Bernard Emié qualifie la série, dont la cinquième saison est en chantier, « d’oeuvre de pure fiction mais parfaitement vraisemblable et plausible ».

Le directeur de la DGSE précise que sa maison, « après mûres réflexions et débats internes, s’est contentée d’autoriser l’utilisation de son logo et de suggérer quelques idées ».

Rencontré lors de la présentation de la quatrième saison, le créateur de la série, Éric Rochant, avait assuré à l’AFP que, contrairement à certaines rumeurs, la DGSE n’avait aucun droit de regard sur le scénario et n’avait qu’autorisé son chef décorateur à visiter certains bureaux, sans avoir le droit de prendre une seule photo.

« Si j’avais voulu obtenir les mêmes retombées, en termes de communication, il aurait fallu que j’investisse des centaines de milliers d’euros », ajoute M. Emié. « Le Bureau des légendes a été traduit dans 70 langues et s’est vendu dans le monde entier. Quand j’ai rencontré pour la première fois le directeur de la CIA de l’époque, Mike Pompéo et que je suis rentré dans son bureau à Langley, il m’a accueilli avec ces mots : +Hi Bernard, here’s the chef of the Bureau+. Que demander de plus ? »

« Cette série a eu un impact considérable », ajoute-t-il. « Nous avons utilisé cet immense succès en mettant en place une stratégie de communication inédite pour la DGSE: nous avons posté des vidéos sur Youtube pour faire connaître nos formations et nos concours; nous faisons paraître des annonces sur LinkedIn ».

