Festival de Cannes 2019 – Lukas Dhont siègera dans le jury de la section « Un certain regard »

Le jeune réalisateur flamand Lukas Dhont, dont le long métrage « Girl » avait remporté la Caméra d’Or du meilleur premier film l’an dernier, fera partie du jury de la section « Un certain regard », a annoncé mardi le festival de Cannes. C’est la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, prix du Jury 2018 pour son film « Capharnaüm », qui présidera le jury d’Un Certain Regard au 72e festival de Cannes.

A ses côtés se trouvera notamment Lukas Dhont, qui avait présenté son film « Girl » dans la section Un certain regard l’an dernier. Outre la Caméra d’Or, il était reparti avec un prix d’interprétation pour l’acteur Victor Polster, le prix indépendant « Queer Palm » pour son traitement des thématiques altersexuelles ainsi que le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux. Celui qui est né à Gand travaille actuellement sur son deuxième long métrage.

Les autres membres du jury sont l’actrice française Marina Foïs, la productrice allemande Nurhan Sekerci-Porst et le réalisateur argentin Lisandro Alonso.

Ensemble, ils délivreront leur palmarès le vendredi 24 mai.

La section « Un certain regard » présente des films dits atypiques ou de réalisateurs encore peu connus. Le Festival de Cannes se tiendra du 14 au 25 mai dans la ville côtière française.

Source: Belga