Emma Plasschaert 8e après quatre régates à la Semaine Olympique Française

Emma Plasschaert a clôturé la deuxième journée de compétition en huitième position à la ‘Semaine Olympique Française’ de voile à Hyères, en France. Engagée dans la classe Laser Radial, la championne du monde en titre compte 29 points après quatre régates. Lors des deux régates disputées ce mardi, Plasschaert a signé une 26e et une 2e place. Maité Carlier occupe quant à elle la 19 position au général avec 42 points après ses 20e et 17e places ce mardi. Eline Verstraelen est 28e du général avec 65 points. C’est la Finlandaise Tuula Tenkanen qui occupe la tête avec deux victoires et huit points au compteur.

Dans la classe RS:X, Thomas Brucke (186 pts) est 43 après six régates. L’Italien Mattia Camboni mène la danse avec 9 points. Les courses aux médailles qui concerneront les dix premiers de chaque catégorie se tiendront samedi.

Résultats (le moins bon résultat n’est pas pris en compte):

– Laser Radial:

1. Tuula Tenkanen (Fin) 8 pts (17-6-1-1)

2. Maria Erdi (Hon) 10 (1-4-11-5)

3. Paige Railey (USA) 11 (DSQ-1-3-7)

…

8. Emma Plasschaert (Bel) 29 (5-22-26-2)

19. Maité Carlier (Bel) 42 (7-18-20-17)

28. Eline Verstraelen (Bel) 65 (33-21-17-27)

– RS:X:

1. Mattia Camboni (Ita) 9 pts (2-1-3-3-2-1)

2. Piotr Myszka (Pol) 25 (6-6-33-4-3-6)

3. Daniele Benedetti (Ita) 32 (21-15-13-1-1-2)

…

43. Thomas Broucke (Bel) 186 (36-42-35-44-32-41)

Source: Belga