CETA: « Cette décision permet d’envisager la poursuite du processus de ratification »

L’avis de la Justice européenne validant le système d’arbitrage prévu dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA) permet d’envisager « la poursuite du processus de ratification » du traité, a estimé mardi le ministre-président wallon, Willy Borsus (MR). Son prédécesseur à la tête de la Région wallonne, Paul Magnette (PS), avait mené en 2016 la fronde des entités fédérées francophones contre cet accord. Elles estimaient notamment qu’il manquait de garanties sociales, sanitaires et environnementales, pointant aussi du doigt de possibles atteintes au droit de l’Union dans le mécanisme d’arbitrage ICS prévu pour régler les litiges entre investisseurs et États.

Dans son avis définitif, la CJUE a toutefois estimé que l' »Accord économique et commercial global » (AECG, ou CETA selon son acronyme anglais) ne portait pas atteinte à l’autonomie du droit de l’UE. Un avis négatif aurait empêché l’entrée en vigueur de l’accord dans son volet contesté (investissements), sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

M. Borsus, qui prend acte de la décision, souligne qu’elle permet désormais d’envisager la poursuite du processus de ratification de l’accord, déjà ratifié par la Chambre et le parlement flamand. Il ajoute qu’il convient toutefois de « poursuivre les efforts pour faire évoluer le système vers une Cour multilatérale permanente sur l’investissement, que le Parlement wallon a appelée de ses vœux dans sa résolution de février 2018 ».

Rappelant la progression rapide des exportations wallonnes vers le Canada en 2017 et 2018, qu’il attribue au CETA, il précise qu’il continuera à œuvrer pour que « les traités internationaux puissent s’inscrire dans une approche de respect des droits de l’homme, des droits sociaux et de l’environnement ».

