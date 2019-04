Le retour en vidéo du chef de l’EI après cinq ans interroge

La diffusion lundi par le groupe Etat islamique (EI) d’une vidéo d’un homme présenté comme son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, pourrait marquer une nouvelle étape dans l’action de l’organisation jihadiste, après la chute de son «califat», estiment des experts.

Quelle symbolique revêt cette apparition du «calife» de l’EI, la première en près de cinq ans? Et qu’en est-t-il des conséquences sur le terrain? Pourquoi maintenant? Abou Bakr al-Baghdadi était jusque-là apparu pour la première et dernière fois en public en 2014 dans la ville irakienne de Mossoul, où il avait proclamé son «califat» sur de vastes territoires en Irak et en Syrie.

Le dernier message attribué à Abou Bakr al-Baghdadi était un enregistrement audio diffusé en août 2018. Il y exhortait ses partisans à poursuivre le «jihad», huit mois après que l’Irak eut déclaré la «victoire» sur l’EI. La vidéo diffusée lundi intervient plus d’un mois après la défaite infligée à l’EI à Baghouz dans l’est de la Syrie, dernier vestige du «califat» qui a été reconquis fin mars par les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par Washington.

Selon SITE, le centre américain de surveillance des mouvements extrémistes et l’expert irakien de l’EI Hicham Hachemi, l’homme dans l’enregistrement est bien le chef de l’EI. «Il s’agit de la première vidéo de Baghdadi depuis près de cinq ans. Elle arrive à un moment crucial pour une organisation terroriste qui émerge à peine d’une défaite territoriale», souligne Charles Lister, analyste au Middle East Institute. Selon lui, l’EI cherche ainsi à «se réaffirmer en tant que mouvement international capable de mener des attaques de grande envergure partout dans le monde».

L’objectif est de «remonter le moral de ses partisans en montrant que l’EI est toujours un groupe puissant et qu’il est toujours un leader puissant», affirme pour sa part Pieter Nanninga, un expert du jihadisme. Dans la vidéo postée par l’EI sur ses comptes Telegram, le «chef» admet la défaite à Baghouz, assurant que l’EI «se vengera» et que le combat contre l’Occident est «une longue bataille».

Pour Amarnath Amarasingam, analyste à l’Institute for Strategic Dialogue, le but du discours est de montrer que le groupe traverse «une période de transition». Durant cette période, les efforts se concentreront «sur des lieux à l’extérieur de la Syrie et de l’Irak», souligne-t-il, même si dans ces deux pays l’EI dispose de «cellules dormantes» et mène encore des attentats meurtriers.

Diabétique et blessé au moins une fois, Abou Bakr al-Baghdadi, dont la mort a été évoquée à plusieurs reprises, a parfois été surnommé le «fantôme». Son sort restait jusque-là inconnu. Pour certains experts, la vidéo diffusée lundi est une preuve que le chef de l’EI est encore vivant et détient toujours les rênes du groupe jihadiste.