Une babyshower au cannabis pour Kim Kardashian

Kim Kardashian et Kanye West deviendront parents pour la quatrième fois en mai prochain. C’est une mère porteuse qui porte le bébé. L’ancienne star de téléréalité a célébré cette arrivée à venir avec une babyshower sur le thème du… cannabis.

« Je trouvais un peu ridicule d’organiser une quatrième babyshower. Mais je me suis dit que je flippais vraiment à l’idée d’avoir un quatrième enfant. Donc, parce que je suis terrifiée et que le bébé arrive dans deux semaines, je me suis dit qu’il n’y avait pas de meilleure manière de fêter ça qu’en ayant un peu de CBD », a expliqué Kim Kardashian à ses invités, en référence au cannabidiol, une des substances du cannabis.

Comme le montre des photos postées sur Twitter, la star a partagé avec ses proches une après-midi autour de la méditation et du CBD. Des professionnels ont fait découvrir aux invités des compléments alimentaires, des plantes et des huiles contenant la substance.