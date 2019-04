Voici l’accent le plus sexy du monde

Nombreux sont ceux à s’accorder sur le côté français ou britannique, pour désigner l’accent le plus sexy au monde. Et pourtant, il s’avère qu’un autre accent a été choisi comme celui faisant le plus d’effet.

D’après un vote des lecteurs du site de voyage Big seven travel, c’est l’accent néo-zélandais qui arrive en tête des cinquante accents les plus sexy au monde. Ce dernier se différenciant des Britanniques et Américains par son intonation. Il se place juste devant l’accent sud-africain et irlandais. Arrive ensuite l’accent italien, australien, écossais et français en septième position. L’espagnol, ainsi que celui d’Amérique du sud et le brésilien occupent les dernières places du top 10. Tout au bout du classement, ce sont les accents roumain et croate qui ferment la marche.