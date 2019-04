Voici comment une séance de cinéma peut vous envoyer à l’hôpital

Le dernier opus de Marvel, Avengers: Endgame, cartonne un peu partout dans le monde. Il bat tous les records, et peut notamment se targuer du meilleur démarrage de l’histoire du cinéma. Il a aussi… envoyé une spectatrice à l’hôpital.

Le dernier long-métrage des frères Russo est un immense succès. Les fans sont ravis. Vraiment ravis même, à en croire Comic Book. Une spectatrice a été submergée par ses émotions à la fin du film, et a dû être évacuée en urgence.

Marvel Studios’ #AvengersEndgame is the #1 box office opening of all time. Get tickets and see the film in theaters now: https://t.co/93jQYXAc6I #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/Snfn7hA1hF

— The Avengers (@Avengers) April 28, 2019