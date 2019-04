VIDEO. Une vraie arme utilisée par accident lors d’un spectacle scolaire

Une répétition de théâtre s’est transformée en cauchemar dans une école russe lorsqu’une vraie arme a été utilisée par erreur.

Les élèves ont évité le pire dans une école de Moscou. Alors que les jeunes répétaient la pièce de théâtre comique ‘Troubles with a gentle Heart’ une véritable arme à feu a été utilisée dans une scène de tir au lieu d’un accessoire. Nikita Chernykh, 14 ans, blessé au nez et à l’arrière de la tête, a été laissé à l’agonie. « Nikita hurlait de douleur, son nez saignait. On a tous eu peur. Les profs lui ont bandé le nez », témoigne une camarade de classe Maria, avant que la victime n’ait été transporté dans un état stable à l’hôpital.

Il s’agirait d’une arme à air comprimé largement utilisé pour l’autoprotection en Russie. « Je reste perplexe face au fait qu’il y ait eu une arme à feu lors des répétitions scolaires », a déclaré la maman de Nikita en expliquant que l’enfant a pu rentrer chez lui. De son côté, l’école explique qu’il s’agissait d’un jouet: « Les garçons s’amusaient avec un faux pistolet et l’une des balles en plastique est entrée dans le nez », a déclaré le directeur de l’établissement.