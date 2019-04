PHOTOS. L’armée indienne explique avoir trouvé des traces de yéti

L’armée indienne a fait une annonce plus que surprenante puisqu’elle assure avoir trouvé des traces de yéti. Des clichés qui ont déclenché hilarité et scepticisme sur les réseaux sociaux.

C’est sur les réseaux sociaux, ce lundi, que l’armée indienne a indiqué hier avoir fait une découverte inédite. Selon des photos dévoilant des traces de pas dans la neige, celle-ci assure avoir la preuve de l’existence du yéti. «Pour la première fois, une équipe d’expédition en montagne de l’armée indienne a repéré les mystérieuses empreintes de la bête mythique ‘Yéti’, mesurant 32 pouces sur 15 (81 cm sur 38 cm), près du camp de base de Makalu, le 9 avril 2019. Cet insaisissable homme des neiges n’avait été aperçu qu’au parc national de Makalu-Barun dans le passé», peut-on lire dans le tweet.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast ‘Yeti’ measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) 29 avril 2019

Une découverte qui ne date pourtant pas d’hier selon le Times of India qui indique que la découverte aurait été faite il y a vingt jours, laissant ainsi le temps aux chercheurs de vérifier leurs dires. D’après de vieilles légendes népalaise et tibétaine, le « Yéti » — l’abominable homme des neiges — est une créature simiesque, géante et féroce, qui hante les pentes de l’Himalaya. Son existence n’a encore jamais été prouvée scientifiquement. Selon des chercheurs, il s’agirait en fait d’un ours brun de l’Himalaya.

Le tweet de l’armée indienne n’a en tout cas pas convaincu les sceptiques. Nombreux étaient ceux qui, sur les réseaux sociaux, exhortaient l’armée à être « responsable et prudente » et rappelaient que l’existence de l’ Homme des neiges n’a jamais été démontrée. D’autres internautes préféraient manier l’ironie. Un responsable de l’armée indienne a confié à l’AFP, sous couvert de l’anonymat, que les photos avaient été publiées dans le but de « soulever un peu de questionnement scientifique ».

Can there possibly be a simpler explanation? pic.twitter.com/fqIuV0Q9Ri — Siddharth Singh (@siddharth3) 29 avril 2019

He entered in city for voting pic.twitter.com/8QQRr5NBIR — Asif Karjikar (@asif_karjikar) 29 avril 2019

You mean this guy? pic.twitter.com/odZnKH9m9F — Nymeria (@aloftydirewolf) 30 avril 2019

Mais ce n’est pas la première fois que le yéti fait fantasmer les chercheurs. Dans les années 50, un chercheur britannique Eric Shipton a mis en avant de nombreux traces de pas anormales alors qu’il était à la recherche d’une route alternative pour atteindre le sommet du Mont Everest. Le début d’une longue quête pour découvrir l’incroyable homme des neiges.