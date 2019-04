Les recettes du best-seller ‘Simplissime le livre de cuisine le + facile du monde’ adaptées à la télé

Jusqu’en novembre prochain, les recettes du livre, édité chez Hachette Cuisine, qui s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde, seront adaptées dans un format court programmé sur France 2 et en access sur France 3 régions.

Sorti en septembre 2015, le livre de cuisine de Jean-François Mallet a depuis créé un style, en plus d’imposer sa signature dans les rayons dédiés des librairies. Car le chef, passé par l’Ecole Ferrandi et qui a collaboré avec de nombreux grands chefs tels que Michel Rostang ou Joël Robuchon, a imaginé une nouvelle forme de littérature culinaire en proposant des recettes ultra faciles à concocter à la maison. Celles-ci n’utilisent pas plus de six ingrédients, tous illustrés, et le déroulé est expliqué de manière très courte.

Vendu à plus de deux millions d’exemplaires, l’ouvrage paru chez Hachette Cuisine a depuis fait du chemin en étant traduit dans douze langues et écoulé dans vingt pays. « Simplissime le livre de cuisine le + facile du monde » a ensuite été décliné pour proposer des recettes bio, végétariennes, de cocottes, de gibier, de foie gras ou même des recettes qui ne comprennent que deux ingrédients. Autant dire que l’adaptation télévisée de ce succès ne devrait donc pas passer inaperçue.