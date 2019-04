Les enfants coincés dans une grotte en Thaïlande auront leur série Netflix

L’opération de sauvetage d’une équipe de jeunes footballeurs thaïlandais, coincés dans une grotte, fera l’objet d’une série diffusée l’an prochain sur Netflix, a-t-on appris mardi. Le nom de la série et la date précise de diffusion n’ont pas été révélés.

« Comme le reste du monde, nous avons été captivés pendant des jours par l’opération de sauvetage », a déclaré Jon M Chu, à la tête du projet. « C’est pourquoi, avec l’aide du gouvernement thaïlandais, de Netflix et de SK Global and Starlight, nous sommes honorés de pouvoir partager l’histoire de cet énorme effort international. » La série raconte l’histoire d’une douzaine de membres d’une équipe de football, âgés entre 11 et 16 ans, qui ont visité le 23 juin 2018 la grotte de Tham Luang-Khun Nam Nang Non dans la province de Chiang Rai, à 1.000 kilomètres au nord de Bangkok.

Surpris par la montée des eaux provoquée par des crues soudaines, ils sont restés bloqués pendant plus de deux semaines. Le monde entier est venu leur porter secours. Après avoir été sauvés, les jeunes sont restés sur le devant de la scène pendant plusieurs semaines. Ils ont par exemple été invités au « The Ellen Show » diffusé sur CBS aux Etats-Unis ou ont joué un match amical aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en octobre dernier. Outre la série Netflix, un film thaïlandais est également en préparation, intitulé « The Cave ». La première doit avoir lieu en juin, un an après les faits.