Cette entreprise vous paye pour aller manifester à la place d’un autre

Ce n’est pas nouveau, la France est championne du monde … de la grève. Il n’est donc pas si loufoque que ce soit une start-up française qui soit à l’origine d’un nouveau concept étonnant : être payé pour manifester à la place de quelqu’un d’autre.

La météo, la distance ou la manque de temps, toutes les excuses sont bonnes, pour certains et certaines, pour ne pas aller manifester. Mais en France, un pays qui a été sacré en 2016 « champion du monde » de la grève, toutes ces excuses pourraient bientôt devenir bidon.

Wistand, c'est l'outil qui vous permet de payer des personnes que nous appelons les "messagers" pour vous représenter…

Une inégalité face au droit de manifester

Wistand est un service mis au point par Grégoire Laugier. Cet agriculteur bio français est parti du constat que lorsqu’on habite à la campagne, on pouvait être « victime d’une inégalité face au droit constitutionnel de manifester ». Sa plateforme permet de combler cette inégalité en payant quelqu’un pour qu’il manifeste à votre place.

La personne qui commande un manifestant paye un tarif 15 € de l’heure à Wistand (qui prend une commission de 20 % de ce montant et verse le reste au manifestant). Pour quelques euros de plus, le manifestant rémunéré peut mettre un t-shirt « customisé » ou encore porter une banderole ou une pancarte avec du contenu également personnalisé.

Pas des manifestants mais des messagers

Pour Wistand, les mots sont importants : les manifestants sont appelés « les messagers » et les personnes qui les payent « les mécènes ». Le site explique que «lLes messagers sont auto-entrepreneurs, ils sont mobiles et vont représenter les mécènes qui les choisissent lors des évènements publics. Ils sont pré-sélectionnés par affinité politique pour représenter au mieux vos convictions ». Enfin, « les messagers sont géolocalisés lors des manifestations et peuvent à tout moment vous envoyer photos ou vidéos que le mécène pourra partager via les réseaux sociaux », peut-on lire sur Wistand.

« En France, cela peut créer polémique »

Pour l’instant, le concept va être testé à Paris lors de quatre manifestations en mai et en juin dont la manifestation du 1er mai, la Grève nationale des fonctionnaires du 9 mai et la Marche Mondiale anti Monsanto du 18 mai. Grégoire Laugier envisage ensuite de s’attaquer au marché américain. “En France, j’ai bien conscience que cela peut créer la polémique. Les Américains ont une culture plus adaptée à ce genre de services », a-t-il déclaré à BFM Business.