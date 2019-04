Travailler le week-end augmente le risque de dépression

Qui dit week-end pense sans doute automatiquement à apéro en terrasse et détente. Mais il y a aussi pas mal de gens qui continuent à bosser le samedi et le dimanche ! Même si, généralement, ils perçoivent une rémunération supplémentaire pour leur travail du week-end, la recherche a montré que ces travailleurs sont davantage exposés à la dépression.

Une étude menée par l’UCL et la Queen Mary University of London a analysé les données de 20.000 travailleurs. Cette analyse a révélé que les personnes qui travaillent aussi le week-end présentent un risque accru de dépression. Chez les femmes, l’augmentation du risque est de 4,6 % et, chez les hommes, de 3,4 %. Ces travailleurs sont aussi plus enclins à se juger comme sans valeur et incapables.

Pourquoi ? Parmi les causes possibles, les chercheurs pointent que de nombreux travailleurs du week-end sont actifs dans des secteurs plus faiblement rémunérés, et sont dès lors davantage susceptibles de souffrir de dépression. À noter aussi que les femmes sont plus fragilisées que les hommes par le travail du week-end. Gill Weston, qui a conduit cette étude, explique : « Les femmes se chargent généralement d’une plus grande partie des tâches ménagères que les hommes, ce qui augmente leurs heures de travail, les contraintes liées au temps et leurs responsabilités. Les travailleurs les plus touchés par la dépression sont en outre généralement plus âgés, ont des revenus peu élevés, fument, exercent un travail lourd physiquement et présentent une insatisfaction au travail ».