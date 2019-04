Les bienfaits du yoga sur son lieu de travail

Pratique connue à travers le monde entier, le yoga engrange de plus en plus d’adeptes. En Allemagne, celle-ci vient même d’être reconnue comme formation professionnelle pour le bien-être des travailleurs.

iscipline indienne traditionnelle, à la fois spirituelle et corporelle, les bienfaits du yoga ne sont plus à démontrer. Pratiqué aujourd’hui dans le monde entier par plusieurs dizaines de millions de personnes, 200 à 300 millions selon certains, il a d’ailleurs été inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité. Proclamée en décembre 2014, la journée internationale du yoga sera d’ailleurs célébrée dans plus de 150 pays chaque 21 juin.

Une pratique qui possède de nombreuses vertus notamment contre l’anxiété, la dépression et les troubles du sommeil et apparaît comme un moyen de transcender la souffrance. Selon une étude de la Société américaine de cardiologie, le yoga, associé au sport, permettrait par ailleurs de réduire le risque de maladies cardiovasculaires.

Plus efficace qu’une simple activité physique mais moins qu’une psychothérapie, le yoga a d’ailleurs été reconnu comme formation professionnelle en Allemagne. Ce mois-ci, un tribunal berlinois, a en effet pris une décision ouvrant la possibilité aux salariés de la capitale de pratiquer cette activité sur leur temps de travail.

Du bien-être

pour les salariés

Le tribunal du travail régional de Berlin-Brandebourg a accordé à un salarié le droit de bénéficier d’un congé spécial rémunéré afin de participer à un cours de formation pour adultes de cinq jours intitulé « Yoga 1 – Être performant et détendu au travail grâce au yoga et la méditation ». S’appuyant sur la loi berlinoise sur les congés de formation, le tribunal a estimé qu’un cours de yoga remplit bien les critères de « développement professionnel » favorisant « l’adaptabilité et l’affirmation de soi » de l’individu.

Les lois régissant les congés de formation varient en Allemagne selon les régions et les travailleurs n’y ont droit ni en Bavière, le plus grand Land du pays, ni en Saxe par exemple. Dans les autres États allemands, un travailleur a droit à cinq jours de congés annuels de formation, mais les employeurs peuvent refuser l’autorisation dans certaines circonstances.

Before work

Si le yoga n’a pas encore la même reconnaissance chez nous, il existe toujours la méthode du ‘before-work’ qui consiste à se lever plus tôt le matin afin de planifier une séance de yoga avant d’aller travailler. Une méthode qui permet de booster son énergie pour toute la journée en lui donnant une impulsion positive. Celle-ci s’inspire de la célèbre méthode du best-seller « Miracle Morning » qui consiste à consacrer une heure de son temps le matin à une activité génératrice de bien-être.