Vidéo de Baghdadi: Washington promet de traduire en justice les chefs de l’EI

Les Etats-Unis ont promis lundi qu’ils poursuivraient en justice les dirigeants encore en vie du groupe jihadiste Etat islamique (EI), après la diffusion d’une vidéo attribuée à « son chef » Abou Bakr al-Baghdadi. La coalition internationale menée par les Etats-Unis contre l’EI se battra dans le monde pour « garantir la défaite durable de ces terroristes et pour que tous les dirigeants qui restent soient traduits en justice », a déclaré un porte-parole du département d’Etat américain.

Le groupe jihadiste a diffusé lundi, pour la première fois depuis cinq ans, une vidéo présumée de son chef.

La vidéo n’est pas datée mais celui qui est présenté comme étant Abou Bakr al-Baghdadi y évoque les attentats pour la Pâque catholique menés le 21 avril contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Il parle aussi de la bataille pour Baghouz « maintenant terminée », en référence à ce village de l’est de la Syrie qui fut le dernier réduit territorial du « califat » auto-proclamé à tomber en mars.

Les analystes du gouvernement américain « vont étudier l’enregistrement et nous nous en remettrons aux services de renseignement pour confirmer son authenticité », a expliqué le porte-parole de la diplomatie, affirmant tout que le groupe jihadiste était battu.

« La défaite territoriale de l’EI en Syrie et en Irak a porté un coup fatal stratégique et psychologique alors que l’EI voyait son soi-disant califat se désintégrer, ses dirigeants être tués ou fuyant le champ de bataille, et sa sauvagerie révélée », a-t-il dit.

