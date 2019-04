Lion Belge – Hamide Lamara, l’entraîneur du Standard Fémina, prive Karim Belhocine du doublé

L’entraîneur d’Anderlecht Karim Belhocine qui avait été primé en 2018, est cette fois devancé par le Français Hamide Lamara, élu meilleur entraîneur d’origine arabe du championnat de Belgique de football, lundi soir au Gala du Lion Belge au Birmingham Palace d’Anderlecht. Le Standard Femina lui doit son accession à la finale de la Coupe de Belgique, perdue 0-2 contre La Gantoise. Le T2 de Saint-Trond Issame Charai, est troisième. D’origine marocaine, Lamara dirige les Rouches féminines depuis juillet 2016. Il a mené l’équipe liégeoise vers le titre national en 2017, et lui a offert la Coupe en 2018. Le Standard Femina est actuellement deuxième du Playoff 1 à 11 points d’Anderlecht.

« Lamine, que je connais très bien, mérite largement cette distinction pour le remarquable travail fourni au profit du Standard Femina », a avoué, bon perdant, Belhocine. « En ce qui me concerne et compte tenu de la saison d’Anderlecht, je ne pouvais pas revendiquer le moindre prix. Et puis c’est une bonne chose de mettre une fois le football féminin à l’honneur. On parle tellement du foot masculin, que l’attention portée au foot des dames est injustement trop faible… »

Source: Belga