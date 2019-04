L’édition 2019 du festival Carolus V célèbre les 450 ans de la mort de Bruegel

Le festival Carolus V, qui plonge Bruxelles au temps de la Renaissance de mai à septembre, célèbrera cette année le 450e anniversaire de la mort du peintre flamand Pieter Bruegel. Comptant parmi les événements qui mettront en lumière son oeuvre, l’exposition « L’estampe au temps de Bruegel », qui se tiendra jusqu’au 23 juin à Bozar, brosse un tableau de la production de gravures aux Pays-Bas méridionaux au XVIe siècle. L’œuvre picturale de Bruegel fait ici de l’ombre à de nombreuses autres images et illustrations sur papier, la gravure étant utilisée dans différentes formes de communication visuelle, des journaux de l’époque à la propagande politique.

A noter également l’exposition « L’Arbalète au temps de Bruegel » au musée des arbalétriers du 4 juin au 30 juillet. Elle utilisera les représentations du peintre de cette arme et des espaces de tirs pour montrer l’évolution sociologique de l’arbalète dans les villes des Pays-Bas espagnols. L’arbalète a quitté les champs de bataille à la fin du XVIe siècle pour être remplacée progressivement par les armes à feu, mais elle est restée une arme de chasse prisée par la noblesse et une arme de loisirs dans les foires pour les gens du peuple.

A la Maison du Roi, un carton de tapisserie de 3m40 sur 3m80, attribué au peintre flamand Pieter Coecke, beau-père de Bruegel, se laissera admirer. Sa restauration, achevée en 2017, a duré un an et demi.

Le patrimoine et l’histoire européenne du XVIe siècle seront plus largement abordés dans le cadre du festival à travers une série d’activités festives, culturelles et familiales organisées en divers endroits de la Région de Bruxelles-Capitale. La maison d’Érasme, l’une des plus anciennes maisons de Bruxelles (1515), propose ainsi à découvrir sa collection de peintures dans un intérieur d’époque reconstitué, une bibliothèque riche de milliers d’éditions anciennes et un jardin philosophique. Le palais du Coudenberg prolonge quant à lui l’exposition qui se tient à Bozar jusqu’au 26 mai sur l’oeuvre de Bernard Van Orley, l’un des artistes marquants de la cour de Bruxelles dans la première moitié XVIe siècle, en ouvrant ses passages souterrains donnant sur le palais des beaux-arts et en offrant à voir des agrandissements de dessins et des projections.

Les festivités de l’Ommegang emmèneront plus particulièrement les visiteurs dans l’époque de Charles Quint, l’empereur le plus puissant du XVIe siècle. Le cortège, composé de quelque 1.400 participants, prendra place dans le cœur de Bruxelles les mercredi 26 et vendredi 28 juin. Le carrosse de Charles Quint démarrera vers 20h15 de la place Royale. Les groupes historiques partiront eux du parc Royal vers 20h45 pour rejoindre les serments des arbalétriers, des archers, des arquebusiers et des escrimeurs sur la place du Sablon. Le cortège historique ainsi formé, le carrosse en tête, se mettra en route à 20h50 vers la Grand-Place, où le spectacle aura débuté depuis 20h45.

