Greet Minnen échoue aux portes du tableau final à Rabat

Greet Minnen n’est pas parvenue à se hisser dans le tableau final du tournoi de tennis de Rabat, lundi au Maroc. La Campinoise de 21 ans, 154e mondiale, s’est inclinée 7-6 (7/3), 0-6 et 6-3 en 2 heures et 9 minutes face à la Française Fiona Ferro (WTA 154), tête de série N.1, au troisième et dernier tour des qualifications de cette épreuve WTA sur terre battue dotée de 250.000 dollars. Il y aura quatre joueuses belges dans le tableau final de ce Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem, qu’Elise Mertens avait remporté l’an dernier.

Ysaline Bonaventure (WTA 122) a validé son billet pour le tableau final en battant la Roumaine Irina Bara (WTA 186) 6-1, 6-2 lundi au troisième et dernier tour des qualifications.

Elise Mertens (WTA 18), Kirsten Flipkens (WTA 59) et Alison Van Uytvanck (WTA 52) ont été directement versées dans le tableau final. Elise Mertens affrontera Kirsten Flipkens au premier tour. Alison Van Uytvanck débutera face à la Française Pauline Parmentier (WTA 69).

Source: Belga