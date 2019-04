Fabrizio Gentile quitte la direction de Brussels Expo et du BSF

Fabrizio Gentile quittera la direction Entertainment de Bruxelles Expo le 10 mai prochain, poste qui lui confiait la charge du Palais 12, de La Madeleine et du Brussels Summer Festival (BSF), selon une information publiée lundi par le quotidien La Capitale. Le cabinet du bourgmestre de la Ville, Philippe Close, confirme que l’intéressé a annoncé sa démission, à la fin de la semaine dernière, de ses fonctions de manager Entertainment à Brussels Expo et de directeur du BSF. La nouvelle a été communiquée au personnel ce lundi matin. Fabrizio Gentile occupait ces fonctions depuis juin 2017. « Il part de lui-même vers un nouveau challenge et il a annoncé sa démission en bonne entente », assure Wafaa Hammich, attachée de presse à la Ville de Bruxelles, contredisant les allégations de distanciations en interne rapportées par La Capitale. Brussels Expo est déjà en train de réfléchir à la personne qui pourra le remplacer dans ses deux fonctions, ce qui pourrait ne pas nécessiter la nomination d’un manager ad interim.

Wafaa Hammich avance qu’il n’y aura aucun problème dans la gestion des événements au Palais 12 et pour le BSF. « A cette heure-ci, tout est quasiment en ordre pour le BSF. Tous les groupes sont déjà bookés et toutes les annonces ont été faites, donc cela ne devrait avoir aucun impact sur l’organisation du BSF, ni même sur la gestion des événements au Palais 12 ».

Source: Belga