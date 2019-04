Elections législatives en Espagne – Cinq indépendantistes catalans en prison élus députés

Cinq séparatistes catalans, détenus et jugés actuellement à Madrid pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, ont été élus députés dimanche lors des élections espagnoles remportées par les socialistes. Parmi eux figure l’ancien vice-président de cette région du nord-est, Oriol Junqueras, principal accusé du procès qui a débuté le 12 février dernier contre lequel le parquet a requis 25 ans de prison.

Junqueras a été élu député en tant que leader du parti de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC) tandis que Raul Romeva, ancien responsable régional des Affaires étrangères, a été élu sénateur sous la même étiquette.

Trois autres séparatistes détenus ont été élus: Jordi Sanchez, Jordi Turull et Josep Rull, membres de l’autre grand parti indépendantiste, Ensemble pour la Catalogne, de l’ancien président catalan Carles Puigdemont qui s’est enfui en Belgique pour échapper aux poursuites de la justice.

Les partis indépendantistes catalans ont gagné du terrain, obtenant 22 des 350 sièges de la chambre des députés, et pourraient avoir un rôle clé dans les tractations en vue de la constitution d’une future majorité alors que le socialiste Pedro Sanchez a gagné les élections sans cependant obtenir de majorité absolue.

