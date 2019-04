Deux journalistes de La Libre primés pour un article sur la réforme de l’impôt

François Mathieu et Laurent Lambrecht ont remporté lundi le Citi Journalistic Excellence Award 2019 pour leur l’article intitulé « Une grande réforme de l’impôt », publié dans La Libre. Ils concourront pour l’édition Benelux du prix, ce qui pourrait leur permettre de décrocher une master class à l’école de journalisme de l’université Columbia (New York). Le jury de cette 20e édition du prix était présidé par le ministre d’Etat Herman De Croo

D’autres candidats ont été mis à l’honneur : Saar Sinnaeve et Lars Bové (Tijd), Kristof Clérix (Knack), Xavier Counasse et Anne-Sophie Leurquin (Le Soir) pour « Implant files », et Tobe Steel, Ben Serrure et Thomas Roelens (Tijd) pour « Sire, het land brokkelt af ».

Source: Belga