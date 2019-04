Coup de pagaie des surfeurs australiens contre un forage pétrolier

Plusieurs centaines de surfeurs se sont rassemblés dimanche sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, en Australie, pour protester contre un projet de forage pétrolier dans la Grande Baie australienne, anse du sud-est de l’océan Indien. Ils mettent en garde contre les risques de catastrophe environnementale si le projet de la compagnie norvégienne Equinor se poursuit.

L’action appelée « paddle out » (coup de pagaie) a été lancée par l’organisation environnementale Surfrider Foundation. Des initiatives similaires ont vu le jour aux quatre coins du pays, comme sur la plage mythique de Bells Beach dans l’Etat du Victoria (sud). A Sydney, sur la plage de Bondi dimanche, la protestation a été soutenue par la surfeuse Layne Beachley, sept fois championne du monde.

Dans leur viseur: un forage pétrolier au large de l’Etat d’Australie-Méridionale que la compagnie Equinor souhaite développer. « Si une fuite se produit, les conséquences pour les côtes australiennes, d’Australie-Occidentale jusqu’au milieu de la Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) seraient dramatiques », a déclaré Susie Crick de la Surfrider Foundation. En outre, les énergies fossiles comme le pétrole détruisent le climat, ajoute l’organisation.

Equinor, qui peut compter sur le soutien du gouvernement actuel mené par le Premier ministre libéral Scott Morrison, affirme que le forage est « sûr ». La société a soumis un plan environnemental la semaine dernière.

Observés par de nombreux touristes à Bondi Beach, des centaines de surfeurs ont formé un grand cercle dans l’océan. Avec des slogans comme « No Way Norway » (Norvège, pas question) ou « Don’t spoil with oil » (Ne gâchez pas [tout] avec du pétrole), ils veulent marquer les esprits à quelques semaines des élections fédérales, prévues le 18 mai.

Source: Belga