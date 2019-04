Anderlecht présente son nouveau point de contact pour les supporters

Le RSC Anderlecht a présenté lundi son nouveau Supporters Liaison Officer (SLO). Christophe Hooreman, membre du Fan Board sera un nouveau point de contact pour les supporters. « Christophe formera un pont entre les supporters et le club », a expliqué le RSCA. Hoorema, 41 ans, occupe cette fonction depuis le 1er avril. « Dans cette fonction, je suis censé être un point de contact pour les supporters », a-t-il expliqué. « Ils peuvent me communiquer tous leurs souhaits et commentaires et je les présenterai ensuite au club. Ceci peut concerner l’ambiance, la sécurité, le confort. C’est ainsi qu’ensemble, nous améliorerons notre club. »

La fonction de SLO est obligatoire depuis la saison passée pour tous les clubs professionnels et est également imposée comme condition pour l’obtention d’une licence européenne. Avec Christophe Hooreman en tant que SLO, le RSC Anderlecht veut rapprocher les supporters du club et donner plus que jamais une voix à chacun d’entre eux. « Christophe est vraiment un supporter dans l’âme, qui compte beaucoup pour notre club et ses supporters depuis de nombreuses années », a conclu le club.

L’annonce du nouveau SLO intervient deux semaines après le Clasico arrêté entre le Standard et Anderlecht, le 12 avril, en raison de lancers de fumigènes et de pétards par les supporters Mauve et Blanc. Les Bruxellois risquent une défaite par forfait, une amende de 5.000 euros, une campagne de sensibilisation à devoir mettre en place et un match à domicile à jouer à huis clos. La décision de la Commission des litiges d’appel sera connue dans la semaine.

.

Source: Belga