Une nouvelle manière de gérer l’argent de vos enfants

Yongo, une nouvelle solution pour le présent et l’avenir de vos enfants

Cette plate-forme digitale d’épargne et d’investissement créée par AG Insurance rassemble les enfants et leurs parents autour de l’argent en combinant le court et le long terme. En tant que parent vous souhaitez investir dans l’avenir de votre enfant ? Yongo vous permet de mettre de l’argent de côté pour lui à votre rythme et selon vos moyens via une épargne à long terme ou un investissement. Un premier versement de minimum 10 € sur le long terme suffit pour activer votre Yongo. Ensuite, vous choisissez librement le montant et la fréquence de vos versements, sans aucune obligation. Reste à choisir entre l’épargne à long terme et l’investissement.

Deux solutions pour le volet à long terme destiné aux parents

Avec Yongo, décider d’investir dans l’avenir de votre enfant passe en effet par un choix entre l’épargne à long terme ou l’investissement. Assurance de la branche 21, le produit Yongo Moon est une forme d’épargne avec un rendement minimum garanti. Qui dit rendement garanti, dit également rendement potentiellement faible. Produit de la branche 23, Yongo Star est une assurance-vie liée à des fonds d’investissement. Le rendement dépend des fonds liés à l’assurance de votre enfant. Cela signifie que vous prenez des risques pour tenter d’obtenir un rendement potentiellement plus élevé. Cette solution comprend donc des risques, qui peuvent cependant être tempérés grâce à un mécanisme de transfert automatique. Une chose est sûre : que vous choisissiez Yongo Moon ou Yongo Star, il n’y aura aucuns frais d’entrée et le montant épargné ou investi sera au nom de l’enfant qui pourra le racheter sans frais à partir de ses 18 ans.

Voilà pour le volet à long terme de Yongo. Mais la plate-forme offre aussi un volet à court terme plus axé sur les cadeaux dont rêve votre enfant.

Votre enfant se familiarise avec l’argent et apprend à épargner

Yongo est aussi accessible à l’enfant de manière simple et ludique. Sur smartphone ou sur tablette via l’app ou depuis un PC, Yongo lui permet d’épargner à court terme pour s’offrir le cadeau de ses rêves. Résultat : il se familiarise avec l’argent et apprend à le gérer dès son plus jeune âge. Via son app Yongo, l’enfant peut en effet créer la liste des cadeaux qu’il souhaite et inviter sa famille et ses amis à y apporter leur contribution. Ainsi, au lieu de donner une enveloppe contenant des billets ou un cadeau mal venu, toute la famille peut verser de l’argent en sécurité sur le Yongo de l’enfant et contribuer au cadeau qui lui fera vraiment plaisir. De son côté, l’enfant suit facilement l’évolution de son épargne et voit où il en est pour s’offrir ce dont il rêve. Un bel apprentissage de la valeur de l’argent et, même, de la patience…

Yongo – plate-forme Yongo d’AG Insurance qui propose des assurances vie individuelles Yongo Moon (branche 21 avec rendement garanti) et Yongo Star (branche 23 où le rendement est lié à des fonds d’investissement) ainsi que Yongo Dreams (opération de capitalisation de la branche 26). Ces produits, développés par AG Insurance, et, le cas échéant, commercialisés par votre intermédiaire, sont soumis au droit belge. Avant la souscription du produit, il est nécessaire de prendre connaissance des conditions générales, des règlements de gestion et des documents d’informations, disponibles gratuitement sur www.yongo.be.

Toute plainte liée aux produits peut être adressée à AG Insurance sa, service Gestion des Plaintes [email protected] – Tél. : +32 (0)2 664 02 00, Bd. E. Jacqmain 53 à B-1000 Bruxelles. Si la solution proposée par AG Insurance ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez soumettre votre plainte à l’Ombudsman des Assurances [email protected] – Tél. : 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75, Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles.

AG Insurance sa – Bd. E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Entreprise d’assurance belge agréée sous code 0079, sous le contrôle de la Banque nationale de Belgique, Bd. de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.