Voyage: Le printemps à Leiden

Pas besoin de voyager loin pour s’offrir un minitrip printanier, coloré et fleuri! À quelques heures de Bruxelles, aux Pays-Bas, la Bollenstreek (NDLR: la «région des bulbes») attire les touristes du monde entier avec ses champs de tulipes colorés. Leiden, une ville estudiantine animée aux nombreux espaces verts, est le point de chute idéal pour une excursion d’une journée. Et si le soleil est de la partie, la plage n’est jamais loin!

Leyde n’est pas très connue des touristes belges, à tort! Cette ville estudiantine est aussi surnommée «Klein Amsterdam» (NDLR: la «Petite Amsterdam»), mais les touristes ne s’y bousculent pas (encore). Dans le quartier Sint Pieter et autour du burcht (NDLR: le château), vous trouverez de chouettes boutiques proposant des articles vintage. La ville compte 28 kilomètres de canaux, ce qui en fait la deuxième ville du pays en ce qui concerne cette particularité après Amsterdam.

Le «Prince Pils»

L’eau joue un rôle très important à Leyde. Comme elle ne possède pas de place centrale, les cafés déploient leurs terrasses sur des… bateaux! La visite de la ville sur les canaux est un must, car sur l’eau vous découvrez des curiosités touristiques qui vous échappent quand vous vous baladez le long des quais. Vous jetterez un œil dans les bateaux résidentiels, dans le nid d’hirondelle de l’artiste Izaak Zwartjes et dans le kot d’étudiant du roi Willem-Alexander aka Prins Pils (NDLR: le «Prince Pils»). La plupart des bateaux sont électriques, ce qui constitue un bon point pour l’environnement et le silence.

À Leyde, vous pouvez boire une bière avec les étudiants, mais aussi flâner. La ville offre un avant-goût de la Bollenstreek. Le jardin botanique est situé au bord de l’eau. C’est là que Carolus Clusius a planté en 1593 le premier bulbe de tulipe des Pays-Bas. Les tulipes ne sont pas à l’origine des fleurs néerlandaises, elles proviennent d’Asie. Dans la trentaine de hofjes que compte la ville, vous échappez aussi à la foule. Les hofjes sont de petites zones résidentielles qui ont été installées au Moyen-âge par les riches familles afin d’accueillir les plus démunis. Les maisons sont encore toujours occupées aujourd’hui, mais les jardinets bien entretenus sont ouverts aux visiteurs. Après la promenade à pied et en bateau et le shopping, vous pouvez vous restaurer dans l’ancienne Boterhal (NDLR: la halle au beurre) chez Waag, où la végétation vous surprendra une fois encore. Dans ce restaurant, vous dégusterez du flétan grillé ou du chou-fleur rôti tout en admirant le jardin vertical.

La folie des bulbes

Le Keukenhof a été aménagé il y a 70 ans afin de promouvoir l’exportation des fleurs. Dans ce jardin de printemps, vous pouvez admirer un magnifique jeu de couleurs de 800 espèces de tulipes, mais aussi de jacinthes et de narcisses. Chaque année, 7 millions de bulbes de fleurs y sont plantés manuellement. Vous devez toutefois partager ce spectacle fleuri avec une tonne de gens, comme en témoignent les interminables files de bus. C’est Disneyland à la haute saison! «Nous n’ouvrons que huit semaines par an. Pendant cette période, nous recevons plus de 1 million de visiteurs, en provenance de plus de 100 pays», précise Annemarie, la responsable presse du Keukenhof. Dans le parc, vous pouvez tresser des couronnes de fleurs, manger des poffertjes, sortes de croquettes de pain typiquement néerlandaises, mais prendre une photo sans avoir d’autres visiteurs à l’arrière-plan ce n’est malheureusement pas possible!

Les champs de fleurs autour du Keukenhof et de Leyde sont tout aussi beaux et beaucoup plus paisibles, les fleurs y sont destinées à l’exportation. Elles ne sont pas seulement un régal pour les yeux, mais aussi pour le nez. Pour profiter de façon optimale du délicieux parfum des fleurs, louez un vélo ou une Vespa pour aller de champ en champ. Il est interdit de se promener parmi les tulipes car les semelles de vos chaussures sont susceptibles de véhiculer des champignons qui peuvent contaminer tout un champ. Si vous cherchez un chouette endroit pour vous poser, allez à De Tulperij. Dans cette «ferme des fleurs», vous pourrez manger un morceau de tarte ou pratiquer le yoga parmi les fleurs.

Si vous n’en avez pas encore assez des fleurs, ne manquez pas les jardins libre cueillette dans les environs. À Noordwijkerhout, vous débourserez 5 euros pour cueillir 25 tulipes. Un conseil: choisissez des plantes qui ne sont pas encore ouvertes. Vous aurez la surprise de la couleur et vous conserverez votre bouquet plus longtemps!

Des bars de la plage branchés

Prenez un grand bol d’air frais à Katwijk ou à Noordwijk. Au départ de Leyde, vous pouvez prendre le bateau vers Katwijk. Vous pouvez aussi rallier la côté à vélo en une demi-heure environ. La plage de Noordwijk accueille plusieurs bars et, contrairement à la Belgique, elle donne sur les dunes. À la Breakers Beach House, à l’hôtel 5 étoiles Ter Duin, vous vous imaginerez dans les luxueux Hamptons. Vous y mangerez bien et pour un prix raisonnable tout en admirant le soleil qui se couche lentement sur la mer.