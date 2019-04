Une école va abattre ses cochons pour enseigner la chaîne alimentaire

Une école primaire du Yorkshire, en Angleterre, a décidé d’abattre ses cochons domestiques afin d’enseigner aux enfants la chaîne alimentaire, selon Metro UK.

Ces cochons de quatre ans sont en effet élevés depuis le début de l’année scolaire par les écoliers de l’école Farsley Farfield à Leeds. Et pourtant, la vie de ces animaux va se terminer cet été lorsqu’ils seront tués pour être transformés en viande.

Pour Peter Harris, directeur de l’école, cela permet aux enfants d’être plus informés et plus sensibles au bien-être des animaux. « Je pense que cela permet de sensibiliser au concept de l’industrie de la viande et à certains problèmes liés au bien-être des animaux », explique-t-il. « Les cochons vivront deux fois plus longtemps que les porcs trouvés dans le commerce et ils auront eu la possibilité de profiter de leur vie« , ajoute-il à Metro UK. « Nos normes de bien-être sont beaucoup plus élevées que pour la plupart des porcs. »

Charlotte Heap, 11 ans, a tenu à défendre la décision de son école en expliquant que les enfants savaient dès le départ que les cochons allaient aller être abattus. « Nous ne voyons pas l’abattage et nous n’y participerons pas. La plupart d’entre nous sont d’accord avec cette idée », a-t-elle expliqué au Yorkshire Evening Post. « Nous savons également que M. Harris est lui-même vegan. Il veut que les gens fassent leurs propres choix dans la vie mais en sachant d’où provient réellement leur nourriture. Je pense que c’est important. »

Mais cette idée ne plaît pas à tout le monde. Une pétition a même été lancée par une ancienne élève de l’école. « Les écoles ont le devoir de prendre soin des enfants, de leur enseigner des valeurs équitables et de leur offrir un environnement sûr et heureux », annonce cette pétition. « En apprenant aux enfants qu’il est normal d’exploiter et de tuer des animaux, ils commettent des infractions« , ce qui pourrait également être traumatisant pour les enfants qui apprennent à connaître les animaux tout en sachant qu’ils vont mourir.

Des parents d’élèves ont toutefois soutenu le directeur: « Malgré les opinions de certains individus sur les médias sociaux, je pense que la présence de cochons à la ferme est une brillante idée. Tous mes enfants ont été élevés en sachant d’où provient leur nourriture et cela ne les empêche pas de manger », explique ainsi l’un d’eux.