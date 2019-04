En un an, cette plage paradisiaque s’est transformée en dépotoir

View this post on Instagram

In unseren Flitterwochen war dieser Strand auf Bali ein wunderschönes Paradies 🌴🥥 jetzt, fast fünf Jahre später könnte man sagen, es ist ein Plastikparadies 😱 #plasticparadise All dieser Plastikmüll wird Tag für Tag aus dem Meer angespült. Dieser Anblick war für uns so erschreckend und hat uns gleichzeitig so traurig gestimmt. Bei diesem Anblick, kann man auch nichts mehr schön reden oder beschwichtigen. Wenn sich jetzt nichts verändert, wird das bald auf der ganzen Welt Normalität sein. Alle Strände und Meere werden mit Plastik überdeckt sein und noch mehr Tiere sterben, als jetzt schon 🐠🐢🐳 Es ist an der Zeit … besser wird es nicht! Und am besten fängt damit jeder bei sich selbst an! . . . . . . #savetheearth #earthday #plasticeverywhere #bali #beach #plasticbeach #sky #savetheocean #changeyourlife #esistzeit #fridaysforfuture #futureisnow #stopplastic #traurig #bluesky #beachview #strand #meer #plastikstrand #changer #inspo #lifestyleblogger #lifestyleblogger_de #inspiration