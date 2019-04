Elle se fait passer pour une sans-abri et vole plus de 20.000 €

C’est un procès peu banal qui s’est tenu en Grande-Bretagne. Une femme de 32 ans était accusée de s’être fait passer pour une sans-abri et d’avoir soutiré plus de 20.000 € à un homme généreux mais un peu trop crédule.

Lorsqu’elle s’est présentée devant le tribunal de Leicester, avec ses vêtements à la mode, ses bijoux et son maquillage, Susan Geary était loin d’être la personne qu’elle a prétendu être pendant plusieurs mois. Cette femme de 32 ans était accusée de s’être fait passer pour une SDF pour finalement voler 18.000 £, soit près de 21.000 €, à un homme généreux d’une soixantaine d’années.

Fake homeless beggar's sob stories that tricked man out of £18k life savings https://t.co/M8WbFisysk — Get Leicestershire (@getleics) April 28, 2019

Un sexagénaire touché par l’histoire d’une fausse sdf

La victime, un commerçant, avait rencontré la jeune femme en train de mendier dans la rue près de son magasin. Le sexagénaire a commencé à la dépanner avec des petits montants mais l’affaire a rapidement pris une autre ampleur. Touché par l’histoire de cette femme qui prétendait vivre dans la rue et avoir besoin d’argent pour diverses raisons, l’homme a commencé à lui donner entre 60 et 100 £ chaque jour. Il pensait l’aider à manger, à trouver un endroit pour dormir et à contribuer à ses frais médicaux mais la réalité était tout autre.

Mais Susan Geary n’était pas celle qu’elle prétendait être. Elle n’était pas SDF et elle possédait un appartement d’une chambre à Leicester. La femme, mythomane, utilisait tout l’argent donné par sa victime pour acheter des drogues. Les enquêteurs ont retrouvé un SMS qu’elle avait envoyé à son petit copain de l’époque et dans lequel elle lui annonçait qu’ils avaient « 180 £ à dépenser aujourd’hui ».

Woman posed as homeless beggar to cheat generous well-wisher out of £18,000 savings https://t.co/0OlYr88HZM pic.twitter.com/c2XdCFY3db — Daily Mirror (@DailyMirror) April 28, 2019

Une arnaque qui a duré 7 mois

Après une arnaque qui a duré sept mois et qui a coûté plus de 20.000 € à la victime, l’homme a refusé de donner de l’argent à la femme lorsqu’elle est venue sonner à sa porte. Folle de rage, Susan Geary a explosé une fenêtre de la maison en jetant une pierre. Elle a ensuite obligé l’homme à aller retirer 50 £ à un distributeur. C’est seulement après cet incident que la victime a décidé de porter plainte.

Elle échappe à la prison

Lors de son procès, Susan Geary, la fausse SDF, a plaidé coupable. Son avocat a expliqué que sa cliente avait des problèmes considérables depuis longtemps et qu’elle avait fait des efforts pour se sortir de la vie qu’elle menait. L’accusée a finalement échappé à la prison. La femme de 32 ans a été condamnée à une cure de désintoxication de 6 mois avec cinq jours d’activités de réadaptation obligatoires chaque semaine. Une ordonnance lui interdit également tout contact avec la victime pendant cinq ans. Durant cette période, il lui est aussi interdit de retourner dans la rue où le sexagénaire vit.