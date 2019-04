Malgré leur séparation, une voyante révèle à Scott Disik que son âme soeur est… Kourtney Kardashian

Voici une annonce qui ne devrait pas faire plaisir à Sofia Richie, la nouvelle compagne de Scott Disik.

Malgré leur séparation il y a trois ans, et sa nouvelle relation de un an et demi avec Sofia Richie, Scott Disik serait fait pour vivre avec Kourtney Kardashian. C’est lors de leur voyage à Bali, diffusé dans l’émission ‘L’incroyable Famille Kardashian’ ce 28 avril, que les parents de Mason, Penelope et Reign, ont appris qu’ils seraient fait l’un pour l’autre. Selon Mas Joko, une célèbre chamane de Bali, ces deux-là auraient un « lien très fort » et ils doivent prier pour que cela fonctionne entre eux.

Visiblement mal à l’aise, Scott Disick explique que leur relation est différente aujourd’hui et qu’ils essaient de faire fonctionner les choses aux mieux, demandant à la chamane de les aider dans ce sens-là.

Voir cette publication sur Instagram What more can a guy ask for. THREE’S COMPANY Une publication partagée par Scott Disick (@letthelordbewithyou) le 23 Déc. 2018 à 6 :44 PST

La nouvelle semble pourtant avoir chamboulé les deux anciens tourtereaux comme le confie Scott Disick: « Je ne sais pas vraiment quoi penser. Je suis dans une autre relation ». Une annonce qui a également bouleversé l’aîné du clan Kardashian:« Je me sens vraiment claustrophobe ou quelque chose comme ça. Nous sommes arrivés à un si bon stade : nous sommes enfin capables de voyager ensemble en famille. Il y a tellement de points positifs. Mais tout le truc de l’âme sœur revient… je ne sais pas. C’est juste beaucoup de choses à penser »