Drogue, alcool… Pierre Palmade se confie sur ses vieux démons

L’humoriste Pierre Palmade s’est livré à coeur ouvert sur les addictions qui l’ont conduit en garde à vue alors que sort le 2 mai prochain sa première autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre ».

A 51 ans, Pierre Palmade a décidé de tirer un trait sur ses vieux démons. Le 10 avril dernier, le comédien et humoriste s’est retrouvé en garde à vue après avoir cédé à l’alcool et à la cocaïne. Une situation qui a vite dégénérée puisque le soir-même, un certain Abdel H., 19 ans, l’accusait de viol après avoir passé la nuit chez lui.

« Après des mois d’abstinence, il y a eu ce mauvais soir. La solitude, l’ennui… On ne sait jamais pourquoi on rechute. Je fais la tournée des bars gays pour trouver un partenaire. Je rencontre quelqu’un d’accord pour rentrer avec moi. On boit, on prend de la cocaïne, on couche ensemble de manière très amusante », raconte l’artiste interrogé par le Parisien. Mais la situation va dégénérer: « Puis on commence à s’embrouiller, à se parler mal. Il ne veut pas partir, veut me revoir, je n’en ai pas envie. Il menace de me détruire en disant que je l’ai drogué et violé. Je ricane. Qui va croire ça ? Ça le rend fou, il se met à tout casser chez moi. »

Après deux heures, l’homme avouera pourtant qu’il a menti concernant les accusations de viol mais le mal est fait comme l’explique Pierre Palmade: « Ça m’a traumatisé… Me retrouver dans une histoire comme ça… Moi qui commence à croire aux signes, là, ça me dit : si tu replonges, on ne peut plus rien pour toi. Mais une rechute, ça vous tombe dessus comme si vous étiez possédé… Je crois que j’en veux davantage à la coke qu’au type, c’est elle qui nous a mis dans cet état-là. Elle me gâche la vie depuis l’âge de 20 ans. »

Sur la voie de la guérison

Pourtant, Pierre Palmade l’affirme, depuis un an il fait tout « pour arrêter cette saloperie de cocaïne ». « La toxicomanie est une maladie, illégale en plus, c’est difficile d’en parler. Je le fais là, ensuite je redeviendrai discret, je veux qu’on parle de moi comme artiste, pas seulement comme mec à problèmes… ». « À 50 ans, j’ai le désir de vivre en paix, dans mon métier comme dans ma vie privée, de tourner la page d’une certaine vie intense, trop intense, trop violente avec des problèmes d’alcool et de drogue que je suis en train de régler », explique celui qui a relancé le 28 avril « La Troupe à Palmade » au Théâtre de l’Oeuvre à Paris.