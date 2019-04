Attentat de Poway: la Californie a échappé de peu à un bain de sang

L’arme du tireur qui a pris pour cible une synagogue en Californie samedi, faisant un mort, s’est enrayée évitant un bain de sang, a affirmé le rabbin blessé dans l’attaque. La police estime que le suspect a agi seul, sans soutien extérieur pour mener l’attaque.

Le rabbin Yisroel Goldstein, s’exprimait lors d’une conférence de presse dimanche devant la synagogue de Poway, à 30 kilomètres de San Diego, théâtre d’une fusillade samedi faisant un tué et trois blessés, dont le rabbin de la synagogue lui-même. Il dit avoir craint que l’assaillant, armé d’un semi-automatique, entre dans une autre pièce où un large groupe était réuni pour une cérémonie, dans le cadre de la Pâques juive, ou puisse se rendre à l’extérieur où des enfants jouaient.

Mais «miraculeusement, le fusil s’est enrayé et un douanier qui n’était pas en service a poursuivi l’assaillant, ouvrant le feu sur celui-ci en déroute. Cela aurait pu être un bain de sang», a assuré M. Goldstein. Le rabbin a ajouté avoir demandé auparavant à ce douanier d’être présent à la synagogue armé, souhaitant prendre une mesure de précaution.

Les autorités ont arrêté le tireur, un militant d’extrême droite, et affirment que celui-ci a fui en voiture après avoir tiré et puis a téléphoné à la police. «Nous estimons qu’il a agi seul et sans soutien extérieur pour mener l’attaque», a communiqué le shérif de San Diego, Bill Gore, dans une déclaration citée par l’agence Reuters. Les autorités estiment aussi que ses actes étaient motivés par la haine, le suspectant aussi d’avoir tenté de bouter le feu à une mosquée dans un ville voisine, Escondido.