Retour d’un temps généralement sec et un peu plus doux à partir de lundi

Dimanche après-midi, le temps sera variable avec une alternance d’éclaircies et de nombreux passages nuageux, parfois porteurs d’averses, indique l’Institut royal de météorologie (IRM). Ces averses pourront parfois être accompagnées d’un coup de tonnerre. À la Côte, le temps sera généralement sec avec progressivement de belles éclaircies. Les maxima se situeront entre 7° sur les sommets de l’Ardenne et localement 12° en plaine. Le vent deviendra faible à modéré de sud-ouest et s’orientera progressivement au nord-ouest. Dimanche soir, il y aura d’abord quelques averses par endroits tandis que le temps deviendra progressivement sec et calme durant la nuit, avant la formation de brumes et brouillards sur de nombreuses régions. Les minima seront compris entre -1° en Hautes Fagnes et 6° à la mer.

Lundi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera temporairement assez ensoleillé puis des éclaircies et des cumulus se partageront le ciel. Dans le courant de l’après-midi, la nébulosité augmentera à partir de nord-est et en soirée, de légères pluies ou bruines seront possibles sur l’est. Les maxima oscilleront entre 10° en Hautes Fagnes et 17° en plaine.

Mardi et mercredi, le temps devrait rester sec avec des maxima de l’ordre de 16° à 18° dans le centre.

À partir de jeudi, le temps sera à nouveau plus variable avec quelques averses.

