Plus de 15.000 visiteurs ce week-end à Bruxelles au 2e festival « I Love Science »

La seconde édition du festival « I Love Science » a accueilli plus de 15.000 visiteurs au Palais 1 de Brussels Expo, de vendredi à dimanche, a annoncé dimanche en fin de journée l’organisme régional chargé du tourisme et des événements visit.brussels. La fréquentation de la première édition organisée l’an passé était d’un peu plus de 10.000 personnes. Plus de 210 activités didactiques et ludiques ont été proposées aux visiteurs, parmi lesquelles un escape game, un planétarium mobile ou un simulateur de parapente en réalité virtuelle.

Les Jeunesses scientifiques de Belgique ont exposé des projets scientifiques d’étudiants du secondaire et ont proposé de prendre part en équipes au jeu Science Worlds, basé sur des énigmes et des épreuves menant à la découverte de mondes parallèles.

Les ‘science trucks’, venus de toute l’Europe, ont connu un franc succès, selon les organisateurs. Ils ont permis aux visiteurs de s’essayer à diverses expériences.

Plusieurs activités autour du thème « Speculative Futures » ont été organisées à Brussels Expo, mais aussi au parc d’Osseghem et à BOZAR. Il y a été question d’écologie et des réponses que l’art et la recherche peuvent apporter aux problèmes environnementaux.

Le festival « I Love Science » a été créé en 2018 à l’initiative de Fadila Laanan (PS), la secrétaire d’État bruxelloise chargée de la Recherche scientifique et d’Innoviris. « La science doit aussi sortir des laboratoires et des classes pour aller à la rencontre du grand public », estime-t-elle. « Je suis convaincue que le festival « I Love Science » a le potentiel pour devenir le rendez-vous ludique des amateurs de sciences et qu’il contribuera à motiver les jeunes à s’orienter vers des études et des métiers liés aux sciences et aux technologies ».

