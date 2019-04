Liège-Bastogne-Liège – Alejandro Valverde ne s’est pas remis d’une chute à l’entraînement jeudi

Quadruple vainqueur de l’épreuve, Alejandro Valverde a abandonné à 105 km de l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège, dimanche. Le champion du monde souffrait de problèmes physiques suite à une chute à l’entraînement jeudi. « Je suis tombé à l’entraînement jeudi, je me suis fait mal au sacrum », a expliqué Valverde sur le site de son équipe, Movistar. « Aujourd’hui, nous avons pris le départ, mais aucune amélioration n’a été constatée », a regretté le champion du monde.

C’est la deuxième fois que Valverde ne va pas au bout de la Doyenne après l’édition 2012, lorsqu’il avait été disqualifié avec plusieurs équipiers après avoir emprunté une zone réservée aux motos.

Hormis lors de sa première participation, en 2005, conclue en 33e position, l’Espagnol s’est toujours classé dans le top-20 quand il a terminé la course. Il a remporté la Doyenne en 2006, 2008, 2015 et 2017.

Source: Belga