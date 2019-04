Les Belges à l’étranger – Chelsea et Hazard tiennent Manchester United et Lukaku à distance de la 4e place

Chelsea, avec Eden Hazard toute la rencontre, a obtenu le point du match nul (1-1) sur la pelouse de Manchester United, avec Romelu Lukaku tout le match, en clôture de la trente-sixième journée de Premier League. Les « Blues », quatrièmes avec 68 points, conservent trois points d’avance sur leur adversaire du jour et deux sur Arsenal. Romelu Lukaku a parfaitement lancé Shaw avant que l’Anglais n’isole Mata sur le premier but de la rencontre inscrit par les Mancuniens (11). Chelsea répondait juste avant le repos via Alonso (43). Il reste donc deux rencontres pour connaître les deux équipes qui accompagneront Manchester City et Liverpool en Ligue des champions la saison prochaine. Tottenham (70 points) est le mieux placé avec Chelsea mais Arsenal et Manchester United ont encore une chance d’obtenir leur ticket.

FRANCE

Toulouse, avec Aaron Iseka Leya sur le banc, s’est incliné sur la pelouse de Saint-Etienne (2-0) lors de la trente-quatrième journée du championnat de France. L’ancien attaquant d’Anderlecht Robert Beric a inscrit les deux buts de la rencontre. Les Toulousains sont quinzièmes au classement avec 36 unités.

Source: Belga